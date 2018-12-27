МИД призвал Киев остановить правовой произвол в отношении Кирилла Вышинского
МИД России прокомментировал продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского городским судом Херсона.
"Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении Кирилла Вышинского и его незамедлительного освобождения", — отмечается в заявлении.
Кроме того, министерство призвало профильные международные структуры отреагировать на допущенный произвол и оказать давление на украинские власти.
В ведомстве назвали арест журналиста вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Херсонский суд продлил арест Кирилла Вышинского до 27 января.
Кирилла Вышинсого задержали еще в мае 2018 года. В настоящее время он содержится в херсонском следственном изоляторе. Украинские власти обвиняют журналиста в государственной измене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.