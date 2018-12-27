МИД призвал Киев остановить правовой произвол в отношении Кирилла Вышинского

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-27T15:51:55+03:00

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МИД России прокомментировал продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского городским судом Херсона.

"Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении Кирилла Вышинского и его незамедлительного освобождения", — отмечается в заявлении.

Кроме того, министерство призвало профильные международные структуры отреагировать на допущенный произвол и оказать давление на украинские власти.

В ведомстве назвали арест журналиста вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Херсонский суд продлил арест Кирилла Вышинского до 27 января.

Кирилла Вышинсого задержали еще в мае 2018 года. В настоящее время он содержится в херсонском следственном изоляторе. Украинские власти обвиняют журналиста в государственной измене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.