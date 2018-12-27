Глава МИД Австрии осудила притеснение СМИ на Украине

СЕГОДНЯ 15:58 2018-12-27T16:27:09+03:00

По мнению Карин Кнайсль, насилие и угрозы в отношении журналистов должны наказываться

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила ограничение свободы средств массовых информации на Украине и назвала подобное притеснение недопустимым.

Таким образом глава ведомства ответила на письмо сотрудника телерадиокомпании ORF Кристиана Вершюца, который сообщил правительству о том, что опасается за свою жизнь. В настоящий момент журналист работает на Украине и сталкивается со множеством препятствий в своей деятельности.

"Усиливающееся притеснение свободы прессы на Украине неприемлемо. Я отмечаю с серьёзной озабоченностью те условия, в которых оказываются украинские и международные СМИ. Применение насилия и угрозы в адрес журналистов должны наказываться", — приводятся слова Кнайсль на сайте МИД Австрии.

Дипломат подчеркнула, что для независимого освещения конфликта в Донбассе представители СМИ должны иметь свободный доступ к информации, а беспричинный отказ в аккредитации вызывает лишь беспокойство и делает журналистскую деятельность невозможной.

Отмечается, что посол Украины в Австрии уже вызван в министерство для обсуждения ситуации с притеснением масс-медиа.

Сайт kp.ru писал о том, обеспокоенность происходящим на территории незалежной ранее высказывали и в Европейской федерации журналистов. В организации указывали на то, что за последнее время количество угроз в адрес сотрудников СМИ значительно возросло, причем поступают они даже от чиновников.