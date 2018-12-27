2018-12-27T17:21:38+03:00
Общество

Умер журналист Алексей Букалов, один из первых российских обозревателей в Ватикане

В Риме в возрасте 78 лет умер журналист Алексей Букалов
Сакина НУРИЕВА
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Букалов вошел в пул понтифика и на протяжении 20 лет сопровождал глав Католической церкви в поездках и на мероприятияхБукалов вошел в пул понтифика и на протяжении 20 лет сопровождал глав Католической церкви в поездках и на мероприятияхФото: ТАСС
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Умер журналист Алексей Букалов, на протяжении многих лет возглавлявший представительство информационного агенства ТАСС в Италии и Ватикане.

Он был первым российским журналистом-международником, который смог приблизится к папе Римскому. Букалов вошел в пул понтифика и на протяжении 20 лет сопровождал глав Католической церкви в поездках и на мероприятиях.

Ему довелось быть вблизи трех пап - Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска. В общем счете, он прожил в Италии почти 30 лет.

Кроме того, Букалов публиковался в различных газетах, журналах и выступал на радиостанциях. Он написал два труда, посвященные русскому поэту и писателю Александру Пушкину: "Пушкинская Африка", "Пушкинская Италия"

За свою карьеру он много раз удостаивался наград и премий, среди них можно выделить орден Дружбы, "Золотой мост", медаль Пушкина, международная премия "Н. В. Гоголь в Италии", национальная премия в области прессы "Искра".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что 27 декабря умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сильвестра Сталлоне и Вина Дизеля.

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