2018-12-27T18:44:22+03:00
Звезды

Пропавшие из описи имущества картины Петросяна и Степаненко нашлись

Десятки дорогостоящих произведений искусства были добавлены в материалы дела, рассказал "КП" адвокат юмориста Сергей Жорин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Евгений ПетросянЕвгений ПетросянФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Десятки дорогостоящих картин, которые ранее пропали из описи совместно нажитого имущества юмористов Евгений Петросяна и Елены Степаненко, все же нашлись. Об этом сообщил адвокат 73-летнего комика Сергей Жорин.

Напомним, что пара комиков развелась еще в ноябре этого года, однако раздел недвижимости и имущества все еще продолжается. Так, в четверг, 27 декабря, состоялось очередное заседание. Журналистов в зал не пустили, однако Сергей Жорин рассказал "Комсомольской правде", что же происходило за закрытыми дверями.

"Сегодня сторона Степаненко предоставила оценку имущества. Сейчас будем изучать все это", сказал адвокат.

При этом он подчеркнул, что в опись имущества наконец-то был добавлен лист с перечнем картин, который ранее исчез из материалов дела. Сайт kp.ru писал о том, что именно в нем значились самые ценные произведения искусства, такие, например, как "Крымский пейзаж" Айвазовского и "Морской пейзаж" Халка.

"Представитель Степаненко с упреком сказала: "Вот вы нас обвиняли в краже картин, а их на самом деле было 67". Я не понял, в чем претензия ко мне, что мы что-то не увидели? Но так было заявлено. Пропали всего 67 картин, но они нашлись. Завалялись в каком-то подвальчике, как в анекдоте", - сообщил Жорин.

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