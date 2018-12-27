2018-12-27T19:21:33+03:00
Политика

Испытания "Авангарда" доказали его способность разгоняться до 27 махов

При такой скорости ни одна противоракета не будет представлять угрозы для российского ракетного комплекса [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Последние испытания гиперзвукового комплекса "Авангард" показали, что его боевой блок способен разгоняться до скорости в 27 МаховПоследние испытания гиперзвукового комплекса "Авангард" показали, что его боевой блок способен разгоняться до скорости в 27 МаховФото: скриншот с видео
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Гиперзвуковой планирующий боевой блок ракетного комплекса "Авангард" способен развивать скорость в 27 Махов. Данная характеристика новейшего российского оружия была подтверждена в ходе последних испытаний, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, при такой скорости движения ни одна противоракета не сможет сбить "Авангард".

Напомним, что летные испытания "Авангарда" прошли в среду, 26 декабря, и представляли собой пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Сайт kp.ru писал о том, что в мире пока нет такого компьютера, который мог бы рассчитать его "маршрут" от точки взлета до момента удара.

Кадры запуска ракеты Авангард.

"Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу, в этом его и принципиальное отличие. Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить", - цитирует ТАСС Борисова.

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