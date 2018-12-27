2018-12-27T19:58:18+03:00
Общество

ФАС не поддержала доработанный Минздравом проект антитабачной политики

В антимонопольной службе указали на то, что отдельные положения документа должны быть исправлены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство здравоохранения РФ разработало новый проект антитабачной политики, но ФАС его не поддержалМинистерство здравоохранения РФ разработало новый проект антитабачной политики, но ФАС его не поддержалФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Федеральная антимонопольная служба не поддержала доработанный министерством здравоохранения проект антитабачной политики на 2019-2030 годы. Об этом говорится в ответном письме, которое поступило в ведомство накануне.

Сайт kp.ru писал о том, что Минздрав предлагал меры по снижению уровня потребления табака в ближайшие 30 лет до 5%. Также озвучивалась идея постепенного выведения всей табачной продукции из легального оборота. Фактически, к 2050 году продажа сигарет оказалась бы под полным запретом.

В ФАС заявили, что в целом поддерживают намерения Минздрава. Более того, по словам начальника контрольно-финансового управления ведомства Владимира Мишеловина, доработанный проект стал более "внятным, логичным и концептуальным", однако ряд положений документа все же нуждается в дополнительной проработке.

Так, например, в антимонопольной службе считают, что запрет на производство и обращение некурительных табачных изделий только спровоцирует переход потребителей на курительный табак, передает РИА Новости.

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