Посольство РФ проверяет данные о пострадавших при нападении на церковь в Вене

СЕГОДНЯ 21:05 2018-12-27T21:05:52+03:00

В российском посольстве рассказали подробности нападения на церковь в Вене Фото: REUTERS

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Посольство РФ в Австрии в настоящий момент занимается уточнением информации о пострадавших в результате нападения на католическую церковь в Вене. Такое заявление сделал пресс-атташе дипмиссии Булат Хайдаров.

Согласно имеющимся в распоряжении дипломатов сведениям, травмы получили лишь служители церкви.

"Речь по предварительным данным, идёт об ограблении. Уточняем, нет ли среди пострадавших российских граждан", - цитирует РИА Новости Хайдарова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 27 декабря, двое неизвестных совершили нападение на одну из церквей Вены. По словам очевидцев, мужчины действовали с особой жестокостью и использовали огнестрельное оружие. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек. Злоумышленников в настоящий момент ищут правоохранители. В городе объявлен план "Перехват".