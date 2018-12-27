Посольство РФ проверяет данные о пострадавших при нападении на церковь в Вене
Посольство РФ в Австрии в настоящий момент занимается уточнением информации о пострадавших в результате нападения на католическую церковь в Вене. Такое заявление сделал пресс-атташе дипмиссии Булат Хайдаров.
Согласно имеющимся в распоряжении дипломатов сведениям, травмы получили лишь служители церкви.
"Речь по предварительным данным, идёт об ограблении. Уточняем, нет ли среди пострадавших российских граждан", - цитирует РИА Новости Хайдарова.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 27 декабря, двое неизвестных совершили нападение на одну из церквей Вены. По словам очевидцев, мужчины действовали с особой жестокостью и использовали огнестрельное оружие. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек. Злоумышленников в настоящий момент ищут правоохранители. В городе объявлен план "Перехват".