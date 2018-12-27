2018-12-27T21:05:52+03:00
Происшествия

Посольство РФ проверяет данные о пострадавших при нападении на церковь в Вене

По предварительной информации, ранения получили лишь служители религиозной общины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В российском посольстве рассказали подробности нападения на церковь в ВенеВ российском посольстве рассказали подробности нападения на церковь в ВенеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посольство РФ в Австрии в настоящий момент занимается уточнением информации о пострадавших в результате нападения на католическую церковь в Вене. Такое заявление сделал пресс-атташе дипмиссии Булат Хайдаров.

Согласно имеющимся в распоряжении дипломатов сведениям, травмы получили лишь служители церкви.

"Речь по предварительным данным, идёт об ограблении. Уточняем, нет ли среди пострадавших российских граждан", - цитирует РИА Новости Хайдарова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 27 декабря, двое неизвестных совершили нападение на одну из церквей Вены. По словам очевидцев, мужчины действовали с особой жестокостью и использовали огнестрельное оружие. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек. Злоумышленников в настоящий момент ищут правоохранители. В городе объявлен план "Перехват".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков "сбежал" с президентского приема на премьеру мюзикла Навки
Мишель и Барак Обама вызывают у американцев наибольшее восхищение
Неизвестные напали на прихожан католической церкви в Вене
ФАС не поддержала доработанный Минздравом проект антитабачной политики
Турция начнет взимать с туристов налог на безопасность
Испытания "Авангарда" доказали его способность разгоняться до 27 махов
Пропавшие из описи имущества картины Петросяна и Степаненко нашлись
Глава РУСАДА заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции
Склады "Красного и белого" будут закрыты до завершения проверок
Стало известно, какой алкоголь чаще всего подделывают в России
Россиянин Виктор Бут отказался идти на возможную сделку с властями США
В Мексике во время рождественской вечеринки расстреляли семью
В Финляндии Санта-Клауса превысил скорость, чтобы успеть доставить подарки детям на Рождество
Умер журналист Алексей Букалов, один из первых российских обозревателей в Ватикане
Пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2019 года
МВД напомнило иностранным болельщикам о необходимости покинуть Россию
Глава МИД Германии призвал реформировать Совбез ООН
Турция провела испытание первой авиабомбы собственного производства
Украинский политолог Вячеслав Ковтун оказался в базе «Миротворца»
Глава МИД Австрии осудила притеснение СМИ на Украине
МИД призвал Киев остановить правовой произвол в отношении Кирилла Вышинского
Руководство канала «Пятница» опровергло закрытие программы «Орел и Решка»
В 2019 году по всей Европе появятся заправки для автомобилей Tesla
На Украине стало законным переименование Украинской православной церкви
В Германии предложили принимать на службу в армию граждан других стран ЕС
Херсонский суд продлил арест Кирилла Вышинского до 27 января
Баста пригласит на концерт девушку, открытку которой выбрал на елке в Кремле
Экс-замглавы внешней разведки Китая осужден пожизненно за взятки