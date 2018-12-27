2018-12-27T21:16:21+03:00
В мире

Мишель и Барак Обама вызывают у американцев наибольшее восхищение

Именно их имена чаще всего звучали из уст жителей США во время опросов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама и его супруга Мишель возглавили так называемый "рейтинг восхищения". Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования института изучения общественного мнения Gallup.

В период с 3 по 12 декабря 2018 года жителям США задавали один и тот же вопрос - кто вызывает у вас наибольшее восхищение среди женщин, а кто - среди мужчин. При этом респонденты могли называть имена не только американских деятелей, но и иностранных.

В результате на первом месте среди женщин оказалась Мишель Обама, которая обогнала экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, находившуюся в лидерах на протяжении 17 лет. В этом году она заняла всего лишь третью строчку рейтинга. Политика опередила не только бывшая первая леди, но и известная американская телеведущая Опра Уинфри.

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