Песков "сбежал" с президентского приема на премьеру мюзикла Навки

СЕГОДНЯ 21:31 2018-12-27T21:31:28+03:00

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Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков признался, что буквально "сбежал" с президентского приема в Большом театре, чтобы успеть на премьеру нового мюзикла на льду "Аленький цветочек", продюсером которого выступила его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

"Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать "Щелкунчика", но, естественно, я в этот день не мог быть на "Щелкунчике", надо было быть здесь", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что ожидает увидеть нечто фееричное, поскольку его жена действительно много времени проводила на репетициях в рамках подготовки шоу, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Татьяна Навка выступила не только продюсером мюзикла, основанного на сказке Сергея Аксакова, но еще и взяла на себя роль младшей дочки купца Настеньки, которая является главной героиней.