2018-12-27T21:31:28+03:00
Политика

Песков "сбежал" с президентского приема на премьеру мюзикла Навки

Пресс-секретарь главы государства пришел на шоу "Аленький цветочек", чтобы поддержать свою супругу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Роль младшей дочки купца Настеньки исполняет сама НавкаРоль младшей дочки купца Настеньки исполняет сама Навка
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков признался, что буквально "сбежал" с президентского приема в Большом театре, чтобы успеть на премьеру нового мюзикла на льду "Аленький цветочек", продюсером которого выступила его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

"Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать "Щелкунчика", но, естественно, я в этот день не мог быть на "Щелкунчике", надо было быть здесь", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что ожидает увидеть нечто фееричное, поскольку его жена действительно много времени проводила на репетициях в рамках подготовки шоу, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Татьяна Навка выступила не только продюсером мюзикла, основанного на сказке Сергея Аксакова, но еще и взяла на себя роль младшей дочки купца Настеньки, которая является главной героиней.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мишель и Барак Обама вызывают у американцев наибольшее восхищение
Посольство РФ проверяет данные о пострадавших при нападении на церковь в Вене
Неизвестные напали на прихожан католической церкви в Вене
ФАС не поддержала доработанный Минздравом проект антитабачной политики
Турция начнет взимать с туристов налог на безопасность
Испытания "Авангарда" доказали его способность разгоняться до 27 махов
Пропавшие из описи имущества картины Петросяна и Степаненко нашлись
Глава РУСАДА заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции
Склады "Красного и белого" будут закрыты до завершения проверок
Стало известно, какой алкоголь чаще всего подделывают в России
Россиянин Виктор Бут отказался идти на возможную сделку с властями США
В Мексике во время рождественской вечеринки расстреляли семью
В Финляндии Санта-Клауса превысил скорость, чтобы успеть доставить подарки детям на Рождество
Умер журналист Алексей Букалов, один из первых российских обозревателей в Ватикане
Пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2019 года
МВД напомнило иностранным болельщикам о необходимости покинуть Россию
Глава МИД Германии призвал реформировать Совбез ООН
Турция провела испытание первой авиабомбы собственного производства
Украинский политолог Вячеслав Ковтун оказался в базе «Миротворца»
Глава МИД Австрии осудила притеснение СМИ на Украине
МИД призвал Киев остановить правовой произвол в отношении Кирилла Вышинского
Руководство канала «Пятница» опровергло закрытие программы «Орел и Решка»
В 2019 году по всей Европе появятся заправки для автомобилей Tesla
На Украине стало законным переименование Украинской православной церкви
В Германии предложили принимать на службу в армию граждан других стран ЕС
Херсонский суд продлил арест Кирилла Вышинского до 27 января
Баста пригласит на концерт девушку, открытку которой выбрал на елке в Кремле
Экс-замглавы внешней разведки Китая осужден пожизненно за взятки