2018-12-27T22:00:55+03:00
В мире

Жители Финляндии предложили запретить использование фейерверков

Соответствующая гражданская инициатива собрала уже более 29 тысяч подписей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Финляндии предложили почти полностью запретить фейерверкиВ Финляндии предложили почти полностью запретить фейерверкиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Финляндии может быть полностью запрещено использование фейерверков. С такой инициативой выступили сами граждане североевропейского государства.

Активисты создали петицию, под которой на настоящий момент подписались уже более 29 тысяч человек. Всего же нужно собрать 50 тысяч подписей, и тогда Парламент страны рассмотрит инициативу. Правда сделать это нужно до июня 2019 года.

В описании петиции, опубликованной на сайте рассмотрения инициатив kansalaisaloite, говорится о необходимости внести поправки в закон о безопасности обращения с опасными химическими и взрывчатыми веществами. Ожидается, что нововведение, а именно полный запрет фейерверков, позволит сократить количество получаемых гражданами травм, избежать пожаров, а также повысить безопасность новогодних праздников и облегчить нагрузку на животных и окружающую среду.

Между тем, уже сейчас в Финляндии действуют существенные ограничения на использование пиротехники. Так, например, запускать фейерверки можно только с шести часов вечера 31 декабря до двух часов ночи 1 января. В остальные дни это строго запрещено.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в названиях финской пиротехники часто содержатся отсылки к России. Так, например, на прилавках этой северной страны можно найти фейерверки "Мега Сталин", "Ленинградская любовь" и "Сибирский мороз".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в двухэтажном здании в центре Москвы ликвидирован
В МВД заявили о необходимости изменить бланк паспорта
Ковтун объяснил свое попадание в базу "Миротворца" желанием портала "хайпануть"
Минтранс готов поддержать ужесточение скоростного режима в России
Песков "сбежал" с президентского приема на премьеру мюзикла Навки
Мишель и Барак Обама вызывают у американцев наибольшее восхищение
Посольство РФ проверяет данные о пострадавших при нападении на церковь в Вене
Неизвестные напали на прихожан католической церкви в Вене
ФАС не поддержала доработанный Минздравом проект антитабачной политики
Турция начнет взимать с туристов налог на безопасность
Испытания "Авангарда" доказали его способность разгоняться до 27 махов
Пропавшие из описи имущества картины Петросяна и Степаненко нашлись
Глава РУСАДА заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции