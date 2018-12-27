Жители Финляндии предложили запретить использование фейерверков

СЕГОДНЯ 22:00 2018-12-27T22:00:55+03:00

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В Финляндии может быть полностью запрещено использование фейерверков. С такой инициативой выступили сами граждане североевропейского государства.

Активисты создали петицию, под которой на настоящий момент подписались уже более 29 тысяч человек. Всего же нужно собрать 50 тысяч подписей, и тогда Парламент страны рассмотрит инициативу. Правда сделать это нужно до июня 2019 года.

В описании петиции, опубликованной на сайте рассмотрения инициатив kansalaisaloite, говорится о необходимости внести поправки в закон о безопасности обращения с опасными химическими и взрывчатыми веществами. Ожидается, что нововведение, а именно полный запрет фейерверков, позволит сократить количество получаемых гражданами травм, избежать пожаров, а также повысить безопасность новогодних праздников и облегчить нагрузку на животных и окружающую среду.

Между тем, уже сейчас в Финляндии действуют существенные ограничения на использование пиротехники. Так, например, запускать фейерверки можно только с шести часов вечера 31 декабря до двух часов ночи 1 января. В остальные дни это строго запрещено.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в названиях финской пиротехники часто содержатся отсылки к России. Так, например, на прилавках этой северной страны можно найти фейерверки "Мега Сталин", "Ленинградская любовь" и "Сибирский мороз".