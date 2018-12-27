Минтранс готов поддержать ужесточение скоростного режима в России

СЕГОДНЯ 22:11 2018-12-27T22:31:07+03:00

Сейчас за превышение менее чем на 20 км/ч штрафы не выписываются Фото: Иван МАКЕЕВ

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Министерство транспорта готово оказать поддержку предложению правительственной комиссии по безопасности дорожного движения касательно снижения нештрафуемого порога превышения скорости в России с 20 до 10 км/ч. Такое заявление сделал глава ведомства Евгений Дитрих.

Министр напомнил, что во многих других странах данный порог обычно составляет не более 5-10 км/ч или вовсе является нулевым. При этом на загородных дорогах России, по его мнению, максимальная разрешенная скорость движения может быть даже повышена.

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда на скоростных участках федеральных трасс, которые построены под высокие скорости движения, аварийность даже ниже, чем на тех, которые построены под стандартные 90 км/ч", - цитирует ТАСС Дитриха.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Росавтодоре раскрыли планы по увеличению лимита скорости движения транспорта на отдельных участках федеральных трасс с 90 до 110 км/ч. А на платных дорогах М-4 "Дон" и М-11 "Москва – Санкт-Петербург" этот показатель и вовсе может быть увеличен до 130 км/ч.