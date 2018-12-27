Ковтун объяснил свое попадание в базу "Миротворца" желанием портала "хайпануть"

СЕГОДНЯ 22:23 2018-12-27T22:23:23+03:00

По мнению украинского политолога, сейчас про скандальный ресурс стали потихоньку забывать

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Украинский политолог Вячеслав Ковтун считает, что его фамилия оказалась в базе данных скандально известного сайта "Миротворец" из-за желания руководителей портала "хайпануть". По мнению мужчины, сейчас все стали потихоньку забывать об этом ресурсе, поэтому была предпринята попытка пропиариться.

"Первая мысль, знаете, классическая: бей своих, чтобы чужие боялись", - рассказал Ковтун о своей реакции на попадание в "черный список".

Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, на самом портале говорится о том, что политолог попал в список неугодных людей за "осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение".

Политолог признался, что эта новость его шокировала и напомнил о наличии в базе данных "Миротворца" также таких известных политиков как Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, передает сайт телеканала "Звезда".