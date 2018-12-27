В МВД заявили о необходимости изменить бланк паспорта

СЕГОДНЯ 22:46 2018-12-27T22:46:45+03:00

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В министерстве внутренних дел России заявили о необходимости изменить бланк паспорта гражданина нашей страны, поскольку сейчас в нем отсутствует исчерпывающий перечень оснований для признания документа недействительным.

Так, например, в удостоверении личности сказано, что данный документ выдается в 14 лет, а в 20 и в 45 лет его следует менять. Однако точные сроки обмена паспорта не указываются. В ведомстве заявили, что это приводит к нарушению правил.

"Имеют место случаи <…> игнорирования непосредственно со стороны граждан обязанности по обмену паспорта при достижении возраста, предусматривающего замену паспорта", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВД.

В связи с этим министерство предложило добавить в документ об удостоверении личности напоминание о сроках его обмена. Также паспорта будут признаваться недействительными в случае указания недостоверных сведений или при оформлении их по поддельным документам. Кроме того, с последней страницы удостоверения может исчезнуть упоминание о возможности внесения информации о группе крови.

Сайт kp.ru писал о том, что в скором времени в России появится система универсальных идентификаторов, которые позволят приравнять номер мобильного телефона к паспорту.