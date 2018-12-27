2018-12-27T23:17:45+03:00
Политика

Песков рассказал, каким будет новогоднее поздравление Путина

По словам представителя Кремля, скорее всего, обойдется без сюрпризов
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о следующем новогоднем поздравлении президента РФ Владимира Путина. По его словам, обращение главы нашего государства в этом году будет выдержано в традиционном формате.

«Нет, это будет традиционное (обращение)», - приводит ТАСС слова представителя Кремля, сказанные им в ответ на вопрос, стоит ли ждать каких-то сюрпризов в последние минуты уходящего года.

Отметим, по традиции новогоднее обращение президента выходит в эфир 31 декабря в 23:55. В нем российский лидер подводит итоги уходящего года, определяет приоритеты на следующий год, а также поздравляет граждан страны с наступающим Новым годом. Кстати, как сообщал сайт kp.ru, предыдущее обращение Путина стало самым рейтинговым в новогоднем телеэфире: на Первом канале поздравление главы государства посмотрели 15,1% зрителей.

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