2018-12-27T23:42:26+03:00
В мире

Полиция Страсбурга эвакуировала железнодорожный вокзал из-за сообщения о бомбе

При этом движение поездов было парализовано
Дарья ИВАШКИНА
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Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии с места происшествия. Фото: twitter.com/@AbhinandanjainbОчевидцы выкладывают в соцсетях фотографии с места происшествия. Фото: twitter.com/@Abhinandanjainb
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В четверг, 27 декабря, полиция Страсбурга оцепила железнодорожный вокзал и эвакуировала оттуда всех людей. Поводом для таких мер стало анонимное сообщение: в 18:15 по местному времени (20:15 мск) неизвестный позвонил в Национальную компанию железных дорог (SNCF) и заявил о минировании вокзала.

В итоге здание вокзала было закрыто, а движение поездов - парализовано, сообщает информационный портал DNA. При этом правоохранители в своем Twitter призвали граждан «не поддаваться панике».

Между тем очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии с места происшествия. На этих снимках видно, что в настоящее время на привокзальной площади собралась толпа людей, ожидающая возобновления движения поездов.

Кстати, отметим, в последнее время обстановка в Страсбурге напряженная. Как сообщал сайт kp.ru, недавно там произошел теракт - нападение на рождественскую ярмарку, в результате которого погибли пять человек.

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