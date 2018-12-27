2018-12-28T00:30:04+03:00
Политика

Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма

Воздушное судно ВВС США провело разведку вблизи полуострова
Дарья ИВАШКИНА
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Boeing RC-135VBoeing RC-135VФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 27 декабря, появилась информация о том, что стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing RC-135V провел разведку вблизи Крыма. Как выяснилось, американское воздушное судно в течение более трех часов курсировало вдоль побережья российского полуострова.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, около 07:50 мск самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы Суда-Бэй, расположенной на греческом острове Крит. При этом он вернулся на аэропорт базирования только после 13:00 мск.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре американские самолеты-разведчики облетели черноморское побережье России. Тогда многочасовую разведку проводили беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный самолет P-8A Poseidon.

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