2018-12-28T00:17:06+03:00
Политика

В США оценили успешные испытания «Авангарда»

Американские военные признали, что у них «нет никакой защиты» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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На днях стало известно о первых полноценных испытаний новейшего российского супероружияНа днях стало известно о первых полноценных испытаний новейшего российского супероружияФото: скриншот видео
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Американские СМИ не оставили без внимания успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

В частности, журнал The National Interest приводит слова главы стратегического командования США Джона Хайтена, который «мрачно оценил» способность своей страны перехватить такое оружие, способное нести ядерный заряд. «У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас», - сказал собеседник издания.

А телеканал CNBC поговорил со своим источников в американской разведке, который, в частности, подтвердил, что «Авангард» очень трудно отследить из-за его скорости, высокой маневренности и непредсказуемости.

Кроме того, издание Washington Examiner признало, что российская ракета превосходит все гиперзвуковые системы, которые в настоящее время имеются в распоряжении американской армии, сообщает RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях стало известно о первых полноценных испытаний новейшего российского супероружия. Запуск комплекса «Авангард» прошел 26 декабря по поручению президента РФ Владимира Путина. Как отмечалось, ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и успешно поразила цель на Камчатке.

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Кадры запуска ракеты Авангард.

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