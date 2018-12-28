2018-12-28T00:47:09+03:00
Политика

Путин подписал закон о смягчении наказания за лайки и репосты

Речь идет о частичной декриминализации статьи об экстремизме
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 27 декабря, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме. Речь идет о статье 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Документ, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, смягчает наказания за лайки и репосты в социальных сетях. Так, согласно подписанному главой нашего государства закону, лицам, которые впервые совершают действия экстремистского характера «с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет», грозит не уголовная, а административная ответственность, а именно штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Кстати, отметим, как сообщал сайт kp.ru, частично декриминализировать статью, по которой «сажали за репост», предложил сам президент РФ Владимир Путин. Именно российский лидер внес на рассмотрение Госдумы пакет соответствующих поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Копенгагене произошла стрельба
В США оценили успешные испытания «Авангарда»
Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма
Полиция Страсбурга эвакуировала железнодорожный вокзал из-за сообщения о бомбе
Песков рассказал, каким будет новогоднее поздравление Путина
Пожар в двухэтажном здании в центре Москвы ликвидирован
В МВД заявили о необходимости изменить бланк паспорта
Ковтун объяснил свое попадание в базу "Миротворца" желанием портала "хайпануть"
Минтранс готов поддержать ужесточение скоростного режима в России
Жители Финляндии предложили запретить использование фейерверков
Песков "сбежал" с президентского приема на премьеру мюзикла Навки
Мишель и Барак Обама вызывают у американцев наибольшее восхищение
Посольство РФ проверяет данные о пострадавших при нападении на церковь в Вене
Неизвестные напали на прихожан католической церкви в Вене
ФАС не поддержала доработанный Минздравом проект антитабачной политики
Турция начнет взимать с туристов налог на безопасность
Испытания "Авангарда" доказали его способность разгоняться до 27 махов
Пропавшие из описи имущества картины Петросяна и Степаненко нашлись
Глава РУСАДА заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции