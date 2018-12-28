Путин подписал закон о смягчении наказания за лайки и репосты

СЕГОДНЯ 00:47 2018-12-28T00:47:09+03:00

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В четверг, 27 декабря, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме. Речь идет о статье 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Документ, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, смягчает наказания за лайки и репосты в социальных сетях. Так, согласно подписанному главой нашего государства закону, лицам, которые впервые совершают действия экстремистского характера «с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет», грозит не уголовная, а административная ответственность, а именно штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Кстати, отметим, как сообщал сайт kp.ru, частично декриминализировать статью, по которой «сажали за репост», предложил сам президент РФ Владимир Путин. Именно российский лидер внес на рассмотрение Госдумы пакет соответствующих поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.