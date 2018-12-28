В Копенгагене произошла стрельба

СЕГОДНЯ 00:55 2018-12-28T01:06:20+03:00

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В ночь на пятницу, 28 декабря, появилась информация о стрельбе в Копенгагене, а именно в районе Тингбьерг.

Как отметили местные правоохранители, в настоящее время на месте происшествия уже работают стражи порядка, они ведут расследование инцидента. «Полиция Копенгагена получила информацию о стрельбе в Тингбьерге, и в связи с этим в районе наблюдается массовое присутствие полиции», - говорится в официальном Twitter копенгагенских правоохранительных органов.

При этом никаких других подробностей пока не приводится.

Кстати, стоит отметить, что это уже не первый случай применения огнестрельного оружия в столице Дании. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в феврале 2015 года стрельба произошла у копенгагенского центра культуры Круттенден в районе Остербру и синагоги Кристалгейд. Тогда два человека погибли, и еще пятеро получили ранения.