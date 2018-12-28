2018-12-28T01:44:05+03:00
Туризм

Налог на авиабезопасность в Турции не затронет российских туристов

Нововведение не распространяется на аэропорты Стамбула, Антальи, Аланьи, Миласа-Бодрума, Анкары и Измира
Дарья ИВАШКИНА
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Налог на авиабезопасность в Турции не затронет российских туристовНалог на авиабезопасность в Турции не затронет российских туристовФото: REUTERS
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Россиянам не стоит беспокоиться по поводу нового турецкого налога на авиабезопасность, который с 1 января 2019 года будет взиматься с вылетающих из республики пассажиров.

Как оказалось, нововведение не распространяется на объекты, которые обслуживаются оператором аэропортов TAV, другими словами, на те воздушные гавани, в которые выполняются международные рейсы из России. Речь идет об аэропортах Стамбула, Антальи, Аланьи, Миласа-Бодрума, Анкары и Измира.

Таким образом, россиянам не придется оплачивать сбор за обеспечение безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление аэропортов Турции (DHMI).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что с 1 января 2019 года Турция начнет взимать с туристов налог на безопасность в размере 1,5 евро. Причем, как отмечалось, сначала власти хотели ввести налог в размере 3 евро с человека, однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB обратилась к министру культуры и туризма Мехмету Нури Эрсою и попросила снизить сбор.

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