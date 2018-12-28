Илон Маск попросил суд отклонить иск спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера

СЕГОДНЯ 02:04 2018-12-28T02:04:05+03:00

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В четверг, 27 декабря, стало известно, что адвокаты американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска обратились в суд в США с просьбой отклонить иск о клевете, поданный против миллиардера британским дайвером Верном Ансвортом, который спасал детей из пещеры в Таиланде.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, спелеолог обвинил Маска в клевете и потребовал от него компенсацию в размере 75 тысяч долларов после того, как тот разместил в Twitter серию посвященных Ансворту оскорбительных твитов. В частности, миллиардер назвал дайвера «педофилом».

Между тем, как считают юристы, высказывания основателя Tesla в адрес Ансворта защищены первой поправкой к конституции Соединенных Штатов, гарантирующей в том числе свободу слова. Дело в том, что защитники бизнесмена уверены в том, что пользователи Twitter в подавляющем большинстве выражают с помощью сервиса лишь свое мнение и свою точку зрения, передает Reuters.