2018-12-28T02:04:05+03:00
В мире

Илон Маск попросил суд отклонить иск спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера

Как утверждают адвокаты миллиардера, высказывания основателя Tesla в адрес спелеолога защищены первой поправкой к конституции США
Дарья ИВАШКИНА
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Американский предприниматель и изобретатель Илон МаскАмериканский предприниматель и изобретатель Илон МаскФото: REUTERS
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В четверг, 27 декабря, стало известно, что адвокаты американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска обратились в суд в США с просьбой отклонить иск о клевете, поданный против миллиардера британским дайвером Верном Ансвортом, который спасал детей из пещеры в Таиланде.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, спелеолог обвинил Маска в клевете и потребовал от него компенсацию в размере 75 тысяч долларов после того, как тот разместил в Twitter серию посвященных Ансворту оскорбительных твитов. В частности, миллиардер назвал дайвера «педофилом».

Между тем, как считают юристы, высказывания основателя Tesla в адрес Ансворта защищены первой поправкой к конституции Соединенных Штатов, гарантирующей в том числе свободу слова. Дело в том, что защитники бизнесмена уверены в том, что пользователи Twitter в подавляющем большинстве выражают с помощью сервиса лишь свое мнение и свою точку зрения, передает Reuters.

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