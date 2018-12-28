2018-12-28T03:23:15+03:00
Политика

Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

Таким образом, Россия законодательно признала дипломы республики
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Абхазии о взаимном признании образования.

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о взаимном признании образования и квалификаций, подписанное в городе Москве 18 декабря 2017 года», - говорится в документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, любое образование (основное общее, среднее, среднее профессиональное и высшее), полученное на территории Абхазии, теперь официально признано в нашей стране, и наоборот.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий указ подписал действующий тогда президент РФ Дмитрий Медведев.

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