Германия планирует контролировать зарубежное финансирование мечетей

СЕГОДНЯ 03:44 2018-12-28T03:45:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 27 декабря, появилась информация о том, что власти в Германии хотят взять под свой контроль финансовые потоки из других стран, которые направлены на поддержку мечетей в ФРГ. По некоторым данным, немецкое федеральное правительство уже обратилось к Саудовской Аравии, Кувейту, Катару и остальным государствам Персидского залива с просьбой заранее информировать о намерении пожертвовать денежные средства для тех или иных религиозных учреждений.

Таким образом в Берлине надеются предотвратить «распространение радикальных идей и исламского фундаментализма среди мусульманских общин в стране», пишет Suddeutscher Zeitung.

Поводом же для таких мер, по данным издания, стал секретный доклад немецкой контрразведки, в котором говорилось о потенциальной угрозе со стороны мусульманских радикалов и их детей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года стало известно о том, что контрразведка ФРГ опасается жен и детей боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Как тогда заметили в ведомстве, террористы все чаще стали отправлять членов своей семьи «в безопасное место, на Запад».