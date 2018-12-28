В Норвегии бесследно пропали еще шесть картин Мунка

СЕГОДНЯ 04:09 2018-12-28T04:09:01+03:00

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В четверг, 27 декабря, стало известно о пропаже еще шести графических работ экспрессиониста Эдварда Мунка из собрания Стенерсена в Норвегии. Речь идет о таких картинах, как «Смерть Марата», «Портрет фру Р.», «Тиргартен-Берлин», «Плачущая девушка у кровати», «Оге Кристиан Гирлефф» и «Омега плачет».

Отсутствие этих полотен обнаружилось в ходе расследования исчезновения других 26 работ художника.

Как отмечает газета Dagbladet, на сегодняшний день из собрания Стенерсена бесследно исчезли по меньшей мере 47 картин, 34 из которых принадлежат кисти Эдварда Мунка. Причем директор музея Стейн Улаф Хенриксен не смог объяснить, почему пропажа работ известного норвежского художника не была зарегистрирована ранее.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2012 году одно из самых узнаваемых полотен в мире «Крик» норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка было продано за 119 миллионов долларов. На тот момент это был абсолютный рекорд: до этого лавры самого дорогой картины принадлежали Пабло Пикассо с его холстом «Обнаженная, зеленые листья и бюст».