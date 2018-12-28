2018-12-28T05:03:16+03:00
Политика

В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

При этом комплекс охранной сигнализации уже введен в эксплуатацию
Дарья ИВАШКИНА
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В Крыму построили заграждение на границе с УкраинойВ Крыму построили заграждение на границе с УкраинойФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о завершении строительства заграждения на севере Крыма: стену возвели на границе с Украиной.

При этом, как уточнили в крымском пограничном управлении ФСБ РФ, на инженерных сооружениях установлено несколько сотен сигнализационных датчиков различного типа действия. В частности, это вибрационные датчики, которые передают сигнал при подходе нарушителя к ограждению, а также радиолучевые датчики с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляции.

«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка», - цитирует сообщение крымского погрануправления РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в сентябре прошлого года появилась информация о том, что на границе с Украиной появится 50-километровый забор, который должен помочь российским пограничникам бороться с нелегальной миграцией и предотвращать прорывы диверсантов из соседней страны.

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