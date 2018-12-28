СЕГОДНЯ 05:23 2018-12-28T05:23:53+03:00

Российские истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В итоге нарушений воздушного пространства нашей страны допущено не было

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В министерстве обороны РФ рассказали о разведактивности у границ нашей страны. Как выяснилось, за минувшую неделю у российских рубежей были замечены 14 самолетов-шпионов.

При этом российские истребители были вынуждены трижды подниматься на перехват иностранных летательных аппаратов. В результате им удалось не допустить нарушения границы. «Благодаря профессиональным действиям Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нарушений воздушного пространства России допущено не было», - говорится в сообщении газеты Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 27 декабря, стало известно, что стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing RC-135V провел разведку вблизи Крыма. Как отмечалось, американское воздушное судно в течение более трех часов курсировало вдоль побережья российского полуострова.