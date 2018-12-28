Умерла астроном Нэнси Грейс Роман, работавшая над телескопом «Хаббл»

СЕГОДНЯ 06:08 2018-12-28T06:08:56+03:00

О том, что умерла астроном Нэнси Грейс Роман, сообщили ее родственники

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В пятницу, 28 декабря, появилась информация о том, что умерла астроном Нэнси Грейс Роман, которая участвовала в создании телескопа «Хаббл». Ей было 93 года.

Печальную новость журналистам сообщили родственники усопшей. Как уточнила агентству Associated Press двоюродная сестра покойной Лаура Верро, Роман скончалась в минувший вторник, 25 декабря, после продолжительной болезни.

СПРАВКА «КП»

Нэнси Грейс Роман известна тем, что стала первой женщиной, которая заняла руководящую должность в NASA.

При этом ее часто называют «матерью телескопа "Хаббл"», так как в числе прочего она занималась и проектом разработки знаменитой орбитальной обсерватории, которая была запущена в космос 24 апреля 1990 года.

Помимо этого, Роман была активной сторонницей вовлечения женщин в науку.