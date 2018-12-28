2018-12-28T06:41:49+03:00
Политика

В Верховной раде призвали обязать кандидатов в депутаты проходить осмотр у психиатра

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в украинский парламент
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Верховной радыЗдание Верховной радыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 27 декабря, в Верховную раду был внесен законопроект, который обязывает всех кандидатов в народные депутаты Украины проходить проверку у психиатра и нарколога. Зарегистрировал этот документ в парламенте незалежной глава Радикальной партии Олег Ляшко.

О регистрации проекта закона сообщается на официальном сайте Верховной рады. Однако там сам текст документа там пока не опубликован. Кроме того, отсутствует и пояснительная записка к инициативе.

Стоит отметить, что украинские нардепы действительно довольно часто ведут себя неадекватно. Так, драки в Верховной раде уже давно стали обыденностью. К примеру, ранее в декабре украинские парламентарии устроили побоище после того, как приняли закон о переименовании Украинской православной церкви (УПЦ). При этом один из инициаторов потасовки, депутат Нестор Шуфрич, объяснил случившееся «бесовскими силами».

Однако в незалежной депутаты верят не только в бесов: недавно Игорь Мосийчук назвал Крымский мост «вратами ада» и призвал пришельцев уничтожить его.

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