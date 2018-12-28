Взрыв трансформатора произошел в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 07:10 2018-12-28T07:12:01+03:00

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В пятницу, 28 декабря, стало известно о взрыве трансформатора в Нью-Йорке. По некоторым данным, инцидент произошел на заводе компании Consolidated Edison, находящемся в районе Куинс.

О случившемся сообщили в местной полиции после того, как интернет-пользователи начали активно делиться в соцсетях фотографиями, на которых запечатлено яркое голубое свечение в небе. «Свет, который вы видели в городе, как оказалось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Куинсе», - говорится в официальном Twitter правоохранительных органов Нью-Йорка. При этом там отмечается, что пожар, вспыхнувший на заводе после взрыва, в настоящее время «под контролем».

Кстати, напомним о другом пожаре, вспыхнувшем в Нью-Йорке. Как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года возгорание произошло в многоквартирном доме в Бронксе. Причем тогда без жертв не обошлось: погибли 11 человек, в том числе несколько детей.