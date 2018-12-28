2018-12-28T07:20:57+03:00
Общество

Президент подписал закон о бесплатных телеканалах вне доступа цифрового ТВ

Теперь спутниковые операторы не вправе отказать людям, живущие вне зоны покрытия «цифры»
Ася РОМАНЧУК
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Владимир Путин подписал закон о бесплатных каналах на ТВВладимир Путин подписал закон о бесплатных каналах на ТВФото: Олег АДАМОВИЧ
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Владимир Путин подписал федеральный закон, который обеспечит бесплатный доступ к обязательным общедоступным двадцати теле- и радиоканалам. Он коснется для тех, кто живет в отдаленных районах и сигнал от станций цифрового вещания не доходит до этих мест.

Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации 28 декабря. В законе обговаривается, что спутниковые операторы не могут отказывать данной категории граждан в просмотре обязательного пакета каналов.

Воспользоваться льготой могут только жители отдаленных районов – это примерно один миллион домохозяйств (1,6% граждан). Для этого необходимого иметь комплект пользовательского оборудования конкретного оператора и отсутствие действующего договора и единовременной оплаты доступа к сети связи спутникового оператора.

Эра аналогового телевидения завершится в России в 2019 году. Планируется, что уже летом страна полностью перейдет на цифровое ТВ. Одними из первых пользоваться услугами данного типа вещания начнут жители Тверской области.

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