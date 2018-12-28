Глава Роспотребнадзора прогнозирует всплеск ОРВИ после новогодних праздников

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-28T09:16:06+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась данным о заболеваемости россиян. После новогодних праздников ведомство предвидит вспышку гриппа и ОРВИ.

"Период подъема заболеваемости, который, безусловно, будет, но, очевидно, после новогодних праздников, когда все, кто уезжал из страны, привезут нам новые варианты штамма вируса", - сказала Попова "Интерфаксу".

Несмотря на то, что в этом году выделено "рекордное количество средств на приобретение вакцины" привиты только 50 процентов населения. Эпидемиологический порог превышен на 12% лишь в одном субъекте, при эпидемии показатели зашкаливают за 200 процентов.

Вирусы, который сегодня встречаются на территории страны – это знакомые, немутировавшие, против каждого из них есть вакцины. Но это не повод расслабляться, уверены в Роспотребнадзоре.

Анна Попова поделилась информацией о последних разработках российских ученых, сейчас они занимаются созданием вакцины против лихорадки Эбола.

"Мои коллеги не так давно на узком совещании в ВОЗ рассказали об этом препарате, был поставлен вопрос о его признании, и сейчас они готовят пакет документов и будут отправлять в ВОЗ для использования и этого российского препарата в горячих точках. А вот вакцина от ВИЧ остается «светлейшей мечтой человечества, хотя пока видимых результатов в мире нет», - отметила глава ведомства.

В Москве врачи отмечают всплеск заболеваемости ОРВИ, гриппом и ротавирусными инфекциями среди детей. Вспышки простудных и инфекционных заболеваний столичные медики регистрируют каждый год, с приходом зимних морозов. Пока что массовый карантин в городе не объявлен, однако все больше родителей обращаются за медицинской помощью для своих детей.