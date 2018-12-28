На Украине появилась социальная европейская реклама
На Украине запустят социальную рекламу о европейских ценностях. Министерство информационной политики (МИП) страны уже подготовило социальные ролик, которые будут пропагандировать прелести жизни в Евросоюзе.
На экранах телевизоров в кинотеатрах и в сети интернет появится не менее трех роликов, сообщила пресс-служба ведомства.
На Украине появилась европейская социальная реклама.
На видео красочно покажутся гражданам, что для них открыты все границы. Можно будет путешествовать по Европе, работать и учиться там
«Украина европейская начинается с каждого из нас», — говорится в сообщении.
На Украине появилась европейская социальная реклама.
Реклама будет пропагандировать здоровый образ жизни, заботу об окружающей среде, безопасность на дорогах и поведение в обществе. Некоторые примеры видеороликов уже появились на YouTube.
На Украине появилась европейская социальная реклама.