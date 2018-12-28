2018-12-28T10:02:42+03:00
Политика

На Украине появилась социальная европейская реклама

Ролики будут рассказывать о положительных сторонах жизни в Европе [видео]
Ася РОМАНЧУК
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На Украине появилась социальная европейская реклама. ФОТО: стоп-кадр с видеоНа Украине появилась социальная европейская реклама. ФОТО: стоп-кадр с видео
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На Украине запустят социальную рекламу о европейских ценностях. Министерство информационной политики (МИП) страны уже подготовило социальные ролик, которые будут пропагандировать прелести жизни в Евросоюзе.

На экранах телевизоров в кинотеатрах и в сети интернет появится не менее трех роликов, сообщила пресс-служба ведомства.

На Украине появилась европейская социальная реклама.

На видео красочно покажутся гражданам, что для них открыты все границы. Можно будет путешествовать по Европе, работать и учиться там

«Украина европейская начинается с каждого из нас», — говорится в сообщении.

На Украине появилась европейская социальная реклама.

Реклама будет пропагандировать здоровый образ жизни, заботу об окружающей среде, безопасность на дорогах и поведение в обществе. Некоторые примеры видеороликов уже появились на YouTube.

На Украине появилась европейская социальная реклама.

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