МИД: саммит по Сирии "астанинской тройки" пройдет в РФ в первой половине января

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-28T10:26:37+03:00

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Саммит стран-гарантов астанинского процесса по Сирии пройдет в первой половине января следующего года в России. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сейчас наша очередь принимать саммит стран-гарантов, то есть президентов Турции, Ирана и России. Он должен пройти примерно в первую неделю года, в начале года, это зависит от рабочего графика президентов", - заявил Богданов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 28 по 29 ноября текущего года в столице Казахстана Астане прошла очередная международная встреча по Сирии. В ней приняли участие лидеры Ирана, России и Турции - Хасан Роухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Перед переговорами в казахстанской столице, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддержала целостность Сирии и создала предпосылки для политической стабилизации в этой стране.