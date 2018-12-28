Владимир Путин продлил срок оплаты штрафов со скидкой

СЕГОДНЯ 10:21 2018-12-28T10:21:42+03:00

Если извещение пришло с опозданием, то водитель может восстановить срок льготного периода

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Президент России Владимир Путин подписал документ, который позволяет водителям оплачивать штрафы со скидкой даже после истечении 20-дневного срока. Но при одном условии: постановление о нарушении пришло с опозданием.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сегодня, если водитель получил документ после 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к ответственности, то он обязан оплатить полную сумму штрафа. Нововведение дает возможность продлить льготу на скидку в 50 процентов.

«Указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление», говорится в документе. Для продления срока необходимо подать соответствующее ходатайство.

26 декабря, Мосгордума одобрила законопроект об увеличении вдвое с 2500 до 5000 рублей штрафа за неоплату парковки. Последнее слово остается за мэром, который должен одобрить документ. Ожидается, что штрафовать по-новому начнут уже с 9 января.

Ранее появилась информация о подорожании парковки в Москве с 15 декабря вчера сообщил столичный Департамент транспорта. Чиновники объясняют: новые тарифы взяли не с потолка, в основе - исследование экспертов института Плеханова.