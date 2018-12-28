Лавров встретиться с лидером ХАМАС 15 января

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-28T10:44:21+03:00

Предметом обсуждений сторон будет конфликт в секторе Газа

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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретиться 15 января с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией. Об заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"На 15 января у нас запланирована встреча с Ханией", - сообщил он.

Во время встречи стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, способы урегулирования палестино-израильского конфликта, обстановку на оккупированных территориях Палестины, в частности в секторе Газа, а также цели восстановления палестинского единства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре текущего года вооруженные силы Израиля по ошибке выпустили ракету на границе с сектором Газа якобы из-за ложного срабатывания сирен воздушной тревоги.

В начале декабря армия Израиля блокировала въезды и выезды из города Рамалла, который является фактической столицей Палестины.