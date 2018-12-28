СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-28T11:45:15+03:00

По результатам торгов рубль укрепился к доллару и уступил евро Фото: REUTERS

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Первые сделки на Московской бирже задали курс валют на 29 декабря. Последняя пятница в этом году ознаменовалась для рубля укреплением позиций к доллару и снижением к евро. По отношению к бивалютной корзине рубль теряет на фоне опережающего подъема курса евро.

Утренние сделки по доллару прошли в диапазоне 69,46-69,61 рублей, курс составил 69,53 руб. Это на 2,75 копейки ниже, чем накануне. Евро показал рост до 79,74 руб., плюс 20 копеек к торгам за 27 декабря.

Таким образом бивалютная корзина подорожала на 7,49 копейки до 74,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,63 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,352 рубля выше официального курса, сообщает «Интерфакс».

Ранее эксперты назвали самые выгодные и провальные вложения 2018 года, проанализировав главные инвестиционные инструменты. Выгоднее всего было вкладывать средства в металл палладий, а вот биткоин стал самой провальной инвестицией уходящего года.