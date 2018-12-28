2018-12-28T11:45:15+03:00
Экономика

Рубль укрепился к доллару и уступил евро

Первые результаты торгов на Московской бирже в пятницу, 29 декабря
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
По результатам торгов рубль укрепился к доллару и уступил евроПо результатам торгов рубль укрепился к доллару и уступил евроФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первые сделки на Московской бирже задали курс валют на 29 декабря. Последняя пятница в этом году ознаменовалась для рубля укреплением позиций к доллару и снижением к евро. По отношению к бивалютной корзине рубль теряет на фоне опережающего подъема курса евро.

Утренние сделки по доллару прошли в диапазоне 69,46-69,61 рублей, курс составил 69,53 руб. Это на 2,75 копейки ниже, чем накануне. Евро показал рост до 79,74 руб., плюс 20 копеек к торгам за 27 декабря.

Таким образом бивалютная корзина подорожала на 7,49 копейки до 74,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,63 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,352 рубля выше официального курса, сообщает «Интерфакс».

Ранее эксперты назвали самые выгодные и провальные вложения 2018 года, проанализировав главные инвестиционные инструменты. Выгоднее всего было вкладывать средства в металл палладий, а вот биткоин стал самой провальной инвестицией уходящего года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кино, театры и музеи помогают избежать депрессии
Президент подписал закон об ответственности за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Умер Евгений Зимин – двукратный Олимпийский чемпион по хоккею
В Москве злоумышленники похитили мужчину и выкрали у него 4 млн рублей
Владимир Путин запретил производство порошкового алкоголя
Президент подписал законопроект о защите журналистов в горячих точках
Эксперт: шатдаун в США никогда не происходил так часто, как при Трампе
Лавров встретиться с лидером ХАМАС 15 января
Владимир Путин продлил срок оплаты штрафов со скидкой
МИД: саммит по Сирии "астанинской тройки" пройдет в РФ в первой половине января
На Украине появилась социальная европейская реклама
Глава Роспотребнадзора прогнозирует всплеск ОРВИ после новогодних праздников