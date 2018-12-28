Кино, театры и музеи помогают избежать депрессии

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-28T11:58:12+03:00

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Ученые из Великобритании нашли эффективный способ борьбы с депрессией. Специалисты отметили, что культурные мероприятия помогают избавиться от недуга, а также являются хорошей профилактикой.

Исследование ученых длилось на протяжении 10 лет. Во время эксперимента специалисты наблюдали за состоянием двух тысяч местных жителей в возрасте старше 50 лет. В начале эксперимента никто из добровольцев не страдал от депрессии, однако в ходе исследования, некоторые пожилые люди столкнулись с этим недугом.

При этом ученые отметили закономерность, что периодическое посещение культурных мероприятий снижает риск развития депрессии на 32%. Если же посещать кино, выставки и театры раз в месяц и чаще, то риски и вовсе сокращаются до 48%, пишет сайт телеканала «Звезда».

Как отмечают ученые, на развитие депрессии влияет чувство одиночества и изоляции. При этом позитивны эффект достигается различными занятиями и развлечениями. Так, чем чаще пожилые люди «выходили в свет», заводили новые знакомства и встречались с друзьями, тем реже у них появлялись негативные эмоции, пишет ФАН.