СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-28T12:15:55+03:00

ЦБ предупредил об ускорении инфляции в 2019 году из-за повышения НДС Фото: REUTERS

Рост потребительских цен зафиксируются на отметке 4% в первом полугодии 2020 года

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В начале 2019 года инфляция в России может достигнуть отметки 5,5%, из-за предстоящего повышения НДС. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляционным ожиданиям.

«Инфляция вырастет в начале 2019 года прежде всего под влиянием повышения НДС. В результате в начале года она может достичь 5,5%», - сообщает регулятор.

При этом ЦБ отметил, что темп прироста потребительских цен начнет замедляться во второй половине 2019 года и вернется к 4% в первом полугодии 2020 года.

В банке также обратили внимание на то, что в декабре текущего года инфляционные ожидания граждан на следующий год увеличились на 0,4 п.п., до 10,2%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Центробанк спрогнозировал скачок цен в начале 2019 года. Регулятор отметил, что в марте-апреле инфляция поднимется до 6% годовых. К концу следующего года опустится до привычных 4%.