2018-12-28T12:39:12+03:00
Общество

Экспертам, предоставившим ложные заключения при госзакупках, грозит уголовная ответственность

Соответствующее постановление подписано Владимиром Путиным
Ася РОМАНЧУК
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Теперь за ложную экспертизу для госзакупок будет введена уголовная ответственностьТеперь за ложную экспертизу для госзакупок будет введена уголовная ответственностьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент РФ Владимир Путин подписал 28 декабря закон, который вводит уголовную ответственность для экспертов, предоставляющих ложные заключения при госзакупках. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Наказываться данные преступления будут не только рублем, но и лишением свободы. За дачу заключения, результатом которого стал крупный ущерб, специалисту грозит три года лишения свободы и запрет заниматься определенной деятельность сроком на четыре года.

В УК РФ будет новая статья 200.6 «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Санкции статьи предусматривают различное наказание, в зависимости от степени тяжести последствий.

За крупный ущерб – штраф 300 тысяч рублей, либо лишение дохода сроком на один год. За тоже деяние, но повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека – штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо взимание дохода до трех лет.

В КоАП тоже прописана ответственность за данное нарушение: должностных лиц штраф в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц — штраф в размере от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

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