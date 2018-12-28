Экспертам, предоставившим ложные заключения при госзакупках, грозит уголовная ответственность
Президент РФ Владимир Путин подписал 28 декабря закон, который вводит уголовную ответственность для экспертов, предоставляющих ложные заключения при госзакупках. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях.
Наказываться данные преступления будут не только рублем, но и лишением свободы. За дачу заключения, результатом которого стал крупный ущерб, специалисту грозит три года лишения свободы и запрет заниматься определенной деятельность сроком на четыре года.
В УК РФ будет новая статья 200.6 «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Санкции статьи предусматривают различное наказание, в зависимости от степени тяжести последствий.
За крупный ущерб – штраф 300 тысяч рублей, либо лишение дохода сроком на один год. За тоже деяние, но повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека – штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо взимание дохода до трех лет.
В КоАП тоже прописана ответственность за данное нарушение: должностных лиц штраф в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц — штраф в размере от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.