2018-12-28T13:02:40+03:00
Политика

Лукашенко прибудет в Россию 29 декабря

Глава Белоруссии совершит рабочий визит в РФ
Ася РОМАНЧУК
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Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи 25 декабря. ФОТО: пресс-служба президентаВладимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи 25 декабря. ФОТО: пресс-служба президента
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В субботу, 29 декабря в Россию прибудет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Визит носит рабочий характер и предполагает встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве будут проведены переговоры по вопросам российско-белорусского сотрудничества.

- Речь пойдет о вопросах, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря, - отметили в пресс-службе главы белорусского государства.

Главы государств уже встречались в декабре. Переговоры были продуктивными, но обсудить все вопросы не удалось.

От российской стороны присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.

Белоруссию представляли вице-премьеры Игорь Лященко и Игорь Петришенко, а также министр финансов Максим Ермолович, глава МИД Владимир Макей и посол в России Владимир Семашко. Встреча длилась четыре часа.

Лидеры обеих стран приняли решение о повторных переговорах, чтобы не допустить создания "клубков противоречий".

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