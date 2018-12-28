Лукашенко прибудет в Россию 29 декабря
В субботу, 29 декабря в Россию прибудет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Визит носит рабочий характер и предполагает встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Москве будут проведены переговоры по вопросам российско-белорусского сотрудничества.
- Речь пойдет о вопросах, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря, - отметили в пресс-службе главы белорусского государства.
Главы государств уже встречались в декабре. Переговоры были продуктивными, но обсудить все вопросы не удалось.
От российской стороны присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.
Белоруссию представляли вице-премьеры Игорь Лященко и Игорь Петришенко, а также министр финансов Максим Ермолович, глава МИД Владимир Макей и посол в России Владимир Семашко. Встреча длилась четыре часа.
Лидеры обеих стран приняли решение о повторных переговорах, чтобы не допустить создания "клубков противоречий".