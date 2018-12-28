2018-12-28T13:27:37+03:00
Политика

Лидеры Армении и России намерены интенсифицировать переговоры по газу

Сроки завершения переговоров уже обозначены
Сакина НУРИЕВА
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Президента РФ Владимир Путин и и.о. премьер-министр Армении Никола ПашинянПрезидента РФ Владимир Путин и и.о. премьер-министр Армении Никола ПашинянФото: REUTERS
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Москва и Ереван продолжат переговоры по газу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, данная тема затрагивалась во время переговоров президента РФ Владимира Путина и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 27 декабря.

«Было условлено интенсифицировать разговор по газу, потому что до вчерашнего дня, к сожалению, мы не могли констатировать активных переговоров между нашим «Газпромом» и армянскими коллегами», - рассказал Песков.

Он также отметил, что уже обозначены определенные сроки завершения этих переговоров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 декабря текущего года и.о. премьер-министра Армении Никола Пашинян совершил рабочий визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Отметим, что это был первый визит армянского лидера в российскую столицу после победы в парламентских выборах.

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