2018-12-28T14:00:51+03:00
Политика

В Кремле с пониманием отнеслись к обнародованию персональных данных журналистов Би-би-си

Дмитрий Песков отметил, что «понимает подобную практику»
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Дмитрий Песков высказал позицию Кремля по поводу публикации данных журналистов Би-би-сиДмитрий Песков высказал позицию Кремля по поводу публикации данных журналистов Би-би-сиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кремле прокомментировали факт публикации личных данных журналистов Би-би-си в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва относится к подобным действиям «с пониманием».

«Нет, мы с пониманием к ней [подобной практике] относимся, мы понимаем [подобную практику]", - цитирует ТАСС слова Пескова.

Речь идет о сведениях, которые появились на информационно-развлекательном портале Pikabu, неизвестный опубликовал список сотрудников московского офиса телеканала. Ранее Великобритания некорректно, по мнению Москвы, поступила в отношении российских журналистов – сотрудников каналов "Спутника", и RT", поставив под угрозу жизни людей.

Москва не раз высказывала свое отношение к происходящему, называя его некорректным.

«Ну а то, что появилось здесь, а что вы хотели?" "Мы хоть, как сказал [президент России Владимир] Путин, не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи [принцип око за око, зуб за зуб], но это только в официальном плане", - добавил Песков.

2 декабря издание The Mail on Sunday сообщило, что съемочную группу Первого канала заподозрили в шпионаже. 21 ноября корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и его оператор были замечены вблизи базы 77-й бригады британской армии в графстве Беркшир. Местные власти сообщили о попытке несанкционированной съемки и обнародовали подробности нарушения аккредитации. В ответ представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что при продолжении травли Первого канала будут опубликованы сведения о нарушении правил аккредитации представителями британских СМИ на территории России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле прокомментировали обращение гендиректора РУСАДА к Путину
Москва и Лондон частично восстановят составы своих дипмиссий
Лавров назвал вероятную причину вывода войск США из Сирии
В США в нескольких штатах произошло массовое отключение интернета
Не менее 18 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Италии
В Кремле прокомментировали отзыв лицензий у крупных форекс-дилеров
Проект «Авангард» намеревались закрыть четыре года назад
Лидеры Армении и России намерены интенсифицировать переговоры по газу
Лукашенко прибудет в Россию 29 декабря
Президент подписал пакет законов, препятствующих экстремизму в тюрьмах
Сирийские курды призвали Дамаск защитить их от Турции
Экспертам, предоставившим ложные заключения при госзакупках, грозит уголовная ответственность
Президент поручил наказывать депутатов и сенаторов за конфликт интересов
ЦБ предупредил об ускорении инфляции в 2019 году из-за повышения НДС
Кино, театры и музеи помогают избежать депрессии
Рубль укрепился к доллару и уступил евро
Президент подписал закон об ответственности за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Умер Евгений Зимин – двукратный Олимпийский чемпион по хоккею
В Москве злоумышленники похитили мужчину и выкрали у него 4 млн рублей
Владимир Путин запретил производство порошкового алкоголя
Президент подписал законопроект о защите журналистов в горячих точках
Эксперт: шатдаун в США никогда не происходил так часто, как при Трампе
Лавров встретится с лидером ХАМАС 15 января
Владимир Путин продлил срок оплаты штрафов со скидкой
МИД: саммит по Сирии "астанинской тройки" пройдет в РФ в первой половине января
На Украине появилась социальная европейская реклама
Глава Роспотребнадзора прогнозирует всплеск ОРВИ после новогодних праздников