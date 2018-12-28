В Кремле с пониманием отнеслись к обнародованию персональных данных журналистов Би-би-си

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-28T14:00:51+03:00

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В Кремле прокомментировали факт публикации личных данных журналистов Би-би-си в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва относится к подобным действиям «с пониманием».

«Нет, мы с пониманием к ней [подобной практике] относимся, мы понимаем [подобную практику]", - цитирует ТАСС слова Пескова.

Речь идет о сведениях, которые появились на информационно-развлекательном портале Pikabu, неизвестный опубликовал список сотрудников московского офиса телеканала. Ранее Великобритания некорректно, по мнению Москвы, поступила в отношении российских журналистов – сотрудников каналов "Спутника", и RT", поставив под угрозу жизни людей.

Москва не раз высказывала свое отношение к происходящему, называя его некорректным.

«Ну а то, что появилось здесь, а что вы хотели?" "Мы хоть, как сказал [президент России Владимир] Путин, не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи [принцип око за око, зуб за зуб], но это только в официальном плане", - добавил Песков.

2 декабря издание The Mail on Sunday сообщило, что съемочную группу Первого канала заподозрили в шпионаже. 21 ноября корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и его оператор были замечены вблизи базы 77-й бригады британской армии в графстве Беркшир. Местные власти сообщили о попытке несанкционированной съемки и обнародовали подробности нарушения аккредитации. В ответ представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что при продолжении травли Первого канала будут опубликованы сведения о нарушении правил аккредитации представителями британских СМИ на территории России.