«Желтые жилеты» попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона

СЕГОДНЯ 15:05 2018-12-28T15:09:15+03:00

Активисты пообещали вернуться к своей затее в пятницу

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Около 40 сторонников протестного движения «желтые жилеты» попытались прорваться в летнюю резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщила радиостанция France Blue.

Как отмечает радиостанция, ранее активисты распространили в социальных сетях призыв к «взятию» форта Брегансон, который расположен в департаменте Вар и с 1968 года является президентской резиденцией.

В четверг вечером, 27 декабря около 40 сторонников движения «желтых жилетов» начали шествие к форту, предположив, что глава государства находится в департаменте Вар на каникулах. Но активистов остановили жандармы.

Тем не менее, «желтые жилеты» пообещали возобновить свою затею в эту пятницу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 декабря в акции «желтых жилетов» во Франции приняли участие почти 24 тысяч человек

Протесты так называемых «желтых жилетов» во Франции начались 17 ноября. Недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французские граждане добиваются отставки президента Эммануэля Макрона, устраивают погромы и поджигают машины, блокируют дороги. Полиции приходится применять слезоточивый газ и водометы.

За все время проведения митингов уже погибли десять человек.