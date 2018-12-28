2018-12-28T15:23:57+03:00
Политика

Президент Турции прокомментировал переход Манбиджа под контроль правительственных войск Сирии

Эрдоган отметил, что «нет ничего окончательного»
Ася РОМАНЧУК
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Президент Турции Реджеп ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался по поводу перехода контроля над сирийском городом Манбиндж к правительственным войскам. Как только укрепления покинули курдские Отряды народной самообороны (YPG), регулярная армия заняла позиции. Над городом поднят флаг Сирийской Арабской республики.

Силы народной самообороны» (представители курдского населения Сирии) предложили правительственной армии Сирии установить контроль над городом Манбидж с целью защиты от нападок Турции.

Как сообщает NTV, Эрдоган назвал эти действия «психологической операцией».

«Нет ничего окончательного», — сообщил глава Турции.

В планах Эрдогана провести личные переговоры с Владимиром Путиным, но это произойдет после официальной российско-турецкой встречи, касающейся ситуации в Сирии.

Формат личной встречи еще не определен, не исключено, что она пройдет в Сочи уже в начале следующего года.

Ранее СМИ сообщили, что колонна турецких войск в сопровождении американских вертолетов продвинулась на окраины сирийского города Манбидж, ранее находившегося под контролем курдских отрядов из состава «Сил народной самообороны» (СНС).

Передача контроля правительственным войскам - это единственная возможность выжить для курдских вооруженных формирований.

- Это было единственным шансом на выживание. Только добровольная передача захваченных ранее территорий правительственным силам САР — это гарантия их дальнейшего существования в том или ином виде, комментирует ситуацию ФАН политолог Александр Асафов.

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