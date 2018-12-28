Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М впервые поднялся в небо

СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-28T16:01:17+03:00

Самолет провел в воздухе 37 минут и успел подняться на высоту 1500 метров

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В пятницу, 28 декабря, на аэродроме Казанского авиастроительного завода им. Горбунова состоялся первый испытательный полет новейшего российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика авиационной техники "Туполев".

Отмечается, что полет длился 37 минут и проходил на высоте 1500 метров. Пилотированием занимался экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской базы Олега Петунина.

В ходе испытаний были проверены обновленные системы и оборудование бомбардировщика, которые отработали без замечаний. В целом полет прошел в штатном режиме. Источник ТАСС уточняет, что никакого оружия на борту самолета пока не было.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М был представлен общественности в августе этого года. За счет замены электроники, узлов, новая машина приобретает цифровой борт, цифровую кабину и возможность применения крылатых ракет нового поколения. Ожидается, что уже к 2021 году самолеты поступят в пользование ВКС.