2018-12-28T16:16:20+03:00
Политика

Президент Косово подписал пакет законов о создании армии

По мнению Хашима Тачи, такая мера позволит обеспечить "лучшую перспективу" для новых поколений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент частично признанного государства Косово Хашим Тачи подписал пакет из трех законов, предусматривающий создание полноценной армии. Об этом сам лидер республики сообщил в пятницу, 28 декабря.

"С самой высокой ответственностью за государство и с гордостью сообщаю, что сегодня я подписал законы, которые оформят создание косовской армии. Через 10 лет после провозглашения независимости и через 20 лет после освобождения мы создали нашу армию, которая будет стоять на защите чести, безопасности и благополучия государства", - написал Тачи на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что все сегодняшние достижения Косово стали возможны лишь благодаря жертве многих поколений, которые терпели угнетение. Теперь же, по мнению президента, армия сможет обеспечить гражданам республики "лучшую перспективу".

Судя по фотографиям на странице главы государства, при подписании документов присутствовал также комендант Сил безопасности Косова Рахман Рама.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М впервые поднялся в небо
Италия намерена приостановить поставки вооружений Саудовской Аравии
Песков: Встреча Путина и Эрдогана возможна только в первой половине 2019 года
Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии
Президент Турции прокомментировал переход Манбиджа под контроль правительственных войск Сирии
«Желтые жилеты» попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона
В Кремле прокомментировали обращение гендиректора РУСАДА к Путину
Москва и Лондон частично восстановят составы своих дипмиссий
Лавров назвал вероятную причину вывода войск США из Сирии
В США в нескольких штатах произошло массовое отключение интернета
Не менее 18 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Италии
В Кремле прокомментировали отзыв лицензий у крупных форекс-дилеров
В Кремле с пониманием отнеслись к обнародованию персональных данных журналистов Би-би-си
Проект «Авангард» намеревались закрыть четыре года назад