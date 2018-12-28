Президент Косово подписал пакет законов о создании армии

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-28T16:16:20+03:00

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Президент частично признанного государства Косово Хашим Тачи подписал пакет из трех законов, предусматривающий создание полноценной армии. Об этом сам лидер республики сообщил в пятницу, 28 декабря.

"С самой высокой ответственностью за государство и с гордостью сообщаю, что сегодня я подписал законы, которые оформят создание косовской армии. Через 10 лет после провозглашения независимости и через 20 лет после освобождения мы создали нашу армию, которая будет стоять на защите чести, безопасности и благополучия государства", - написал Тачи на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что все сегодняшние достижения Косово стали возможны лишь благодаря жертве многих поколений, которые терпели угнетение. Теперь же, по мнению президента, армия сможет обеспечить гражданам республики "лучшую перспективу".

Судя по фотографиям на странице главы государства, при подписании документов присутствовал также комендант Сил безопасности Косова Рахман Рама.