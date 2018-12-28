2018-12-28T17:45:00+03:00
Политика

Украина займется разработкой противокорабельного комплекса

В Киеве считают, что новое вооружение позволит "повысить возможности по сохранению территориальной целостности" страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минобороны Украины Степан ПолторакГлава Минобороны Украины Степан ПолторакФото: REUTERS
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Украина планирует создать мобильный противокорабельный комплекс. Такое заявление сделал министр обороны страны Степан Полторак.

Он напомнил, что сейчас на завершающем этапе находится производство тактической ракеты "Ольха", однако в распоряжении ведомства имеются и другие разработки, которые способны значительно повысить возможности артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины. Сюда, по словам Полторака стоит отнести, противокорабельные ракеты "Нептун".

Однако Минобороны не намерено останавливаться на достигнутом и хочет создать целый комплекс для поражения надводных целей.

"Мы ставим перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты. Он должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра. Таким образом мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности", - приводятся слова министра на сайте ведомства.

Ранее "КП" писала о том, что в августе киевские власти похвастались также модернизированным танком Т-72АМТ, который, согласно характеристикам, позволяет уничтожать бронированную технику на расстоянии до пяти километров.

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