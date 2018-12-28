2018-12-28T18:42:59+03:00
Экономика

"Нафтогаз" пожаловался на снижение транзита газа из-за "Северного потока"

Между тем, объем транспортировки "голубого топлива" для потребителей Украины только увеличилось
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»Фото: EAST NEWS
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Объем транзита российского газа по территории Украины в январе-сентябре этого года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. В пресс-службе Национальной акционерной компании "Нафтогаз" заявили, что такие изменения связаны с увеличением поставок "голубого топлива" по "Северному потоку".

"Объемы транзита газа по результатам девяти месяцев 2018 года сократились на 7% и составили 65,4 млрд куб. м. Одной из главных причин уменьшения транзита является увеличение объемов транспортировки российского газа в Европу трубопроводом Nord Stream - OPAL", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В "Нафтогазе" отметили, что на фоне сокращения объемов транзита газа, транспортировка природного топлива для потребителей Украины только увеличились на 1% в связи с ростом его использования.

При этом, как писал сайт kp.ru ранее, стоимость такого европейского газа достигла рекордных значений. Если в октябре 2018 года средняя его цена составляла 323 доллара за 1 тысячу кубометров, то уже в ноябре показатель увеличился до 340 долларов.

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