2018-12-28T19:33:14+03:00
Общество

Верховный суд обязал курильщиков компенсировать моральный вред соседям

Прецедент возник благодаря жителю Новосибирска, который смог добиться взыскания в свою пользу 5 тысяч рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседямВерховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседямФото: Иван МАКЕЕВ
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Верховный суд России обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред своим соседям в том случае, если дым залетает в их квартиры. Соответствующий прецедент указан в обзоре судебной практики.

В инстанции пришли к выводу, что граждане имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табака и последствий его потребления другими людьми. Это не значит, что курить в квартире вовсе нельзя, однако при этом не стоит мешать соседям.

"Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсировать причиненный моральный вред", - сообщается в документе.

Стоит отметить, что данный прецедент возник благодаря упорству жителя Новосибирска, который жаловался на курящего соседа. Суды первой и второй инстанции отклонили иски мужчины, однако Верховный суд встал на его сторону и присудил компенсацию в 5 тысяч рублей, хотя в материалах дела была заявлена сумма в 250 тысяч рублей, передает сайт kp.ru.

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