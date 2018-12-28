2018-12-28T19:41:53+03:00
Общество

Умер Амос Оз - известный израильский писатель и журналист

В пятницу, 28 декабря, в возрасте 79 лет умер Амос Оз
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В пятницу, 29 декабря, умер Амос Оз - известный израильский писатель и журналист, книги которого переведены на более 40 языков мира. О смерти мужчины сообщила его дочь Фания Оз-Зальцбергер. Женщина сообщила, что 79-летний писатель скончался в результате борьбы с онкологическим заболеванием.

"Мой любимый отец умер от рака. Вскоре после быстрого угасания он уснул навеки в окружении своих близких", - говорится на странице дочери Амоса Оза в Twitter.

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